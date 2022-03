Van Edegem tot Hoevenen: op deze 6 gedeelde werkplekken in de regio Antwerpen til jij jouw productiviteit naar een hoger niveau

Futsal eerste nationale Ahmed Sababti speelt met FT Antwerpen de derby tegen Mal­le-Beer­se: “We zijn het niet gewoon om meermaals te verliezen”

FT Antwerpen neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen Malle-Beerse. Winnen is om meerdere redenen een kleine must. Vooreerst kan men dan de tweede plaats in de rangschikking veiligstellen. Daarnaast zou een goed resultaat een opsteker zijn, want de ploeg verloor verrassend genoeg vier van de laatste vijf wedstrijden.

