Van de pot gerukt: al twee dagen geen enkel toilet open in Antwerpen-Centraal

Een vader brengt zijn zoon naar het Centraal Station voor een klasuitstap per trein. Nog snel even een plasje doen in het station, is dinsdagochtend onmogelijk. Toch niet legaal, want alle toiletten in het station zijn gesloten. “Al enkele dagen, als ik het beveiligingsteam van Securail mag geloven”, getuigt de vader. “Ze vertelden me dat het een schande is, dat er nergens nog in het station naar toilet gegaan kan worden, en ze hebben gelijk.”