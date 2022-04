Van buschauffeur tot baas bij De Lijn Antwerpen: “Dat ik als eerste allochtone werknemer hier zo hoog opklim, vind ik niet relevant. Ik zou ook een rolmodel kunnen zijn voor een ‘witte’ chauffeur.”

Antwerpen Stad voorziet premies voor verwijde­ring asbest

Wie in Antwerpen asbest in leidingisolatie of vloerbekleding wil laten verwijderen, of deze materialen wil laten testen op asbest, kan zich vanaf 1 april opnieuw kandidaat stellen voor een premie. Deelnemers krijgen een lagere factuur, zonder eerst een bedrag te moeten voorschieten. De stad wil Antwerpenaars op deze manier motiveren om gevaarlijke asbesttoepassingen te verwijderen.

