Van Aalst tot Putte: op deze 4 natourcriteriums kan je je helden uit de Ronde van Frankrijk nog zien schitteren

In de buurtDe Ronde van Frankrijk is aangekomen in Parijs, maar voor veel renners is dat niet het eindstation. De komende dagen zakken heel wat van je tourhelden af naar ons land voor de traditionele natourcriteriums. Jonas Vingegaard zal er helaas niet bij zijn, maar er komen best wel wat kleppers aan de start. Welke renners komen er bij jou in de buurt en wat valt er nog allemaal te beleven? Onze redactie bundelde het in een handig overzicht.