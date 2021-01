Van 10 naar 6 jaar cel voor leider Sharia4Belgium: “Lijkt erop dat hij wél in Syrisch ziekenhuis werkte”

AntwerpenDe correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ahmed Daoudi op verzet veroordeeld tot zes jaar cel, vier jaar minder dan wat hij bij verstek op het grote Sharia4Belgium-proces had gekregen. Er bestaat namelijk twijfel of hij in Syrië wel aan terroristische activiteiten heeft deelgenomen , nu er filmpjes zijn opgedoken waarin hij medische hulp lijkt te geven in een ziekenhuis in Syrië.

Ahmed Daoudi was een leidend figuur bij Sharia4Belgium. Hij gaf gevechtstrainingen en was door topman Fouad Belkacem aangeduid als bevelhebber bij de aanval op het politiecommissariaat in Sint-Jans-Molenbeek. In augustus 2012 was hij een van de eersten om naar Syrië te vertrekken. Er werd gedacht dat hij zich net zoals vele anderen bij terreurgroep Majlis Shura Al Mujahidin had aangesloten.

In juli 2013 had Daoudi zelf contact opgenomen met de federale politie om te zeggen dat hij geen Syriëstrijder was, maar in een ziekenhuis werkte. Hij verwees ook naar een Facebookpagina waarop een foto van hem in zijn verpleeguniform zou staan. De man op de foto was echter onherkenbaar door zijn mondmasker. Op het Sharia4Belgium-proces in 2015 werd geen geloof gehecht aan het verplegerverhaal en werd hij bij verstek veroordeeld tot tien jaar cel.

Verzet

Zijn moeder nam een advocaat in de arm om verzet aan te tekenen. Hij bracht enkele filmpjes bij waarvan de politie en het federale parket nog geen kennis hadden en waaruit moest blijken dat Daoudi wel degelijk werkzaam was geweest in een ziekenhuis. Afgeluisterde gesprekken uit februari 2013 waarin Daoudi over patiënten praat, lijken dat nu te bevestigen.

De federale procureur meende dat er twijfel was ontstaan over zijn deelname aan terroristische activiteiten in Syrië en had de rechtbank gevraagd om hem enkel te veroordelen voor wat er zich in ons land had afgespeeld. De verdediging had ook betwist dat hij een leidend figuur was bij Sharia4Belgium, maar dat vond de rechtbank nog steeds bewezen, net zoals zijn aandeel in de raid op het politiecommissariaat en de weerspannigheid. Waar Daoudi momenteel verblijft, is onduidelijk. Zijn familie heeft sinds augustus 2014 niets meer van hem gehoord. De rechtbank beval dan ook zijn onmiddellijke aanhouding.

Achttiende verjaardag

Naast Ahmed Daoudi had ook Abdellah Nouamane verzet aangetekend. Hij was nog minderjarig toen hij lid werd van Sharia4Belgium en vertrok een dag na zijn achttiende verjaardag naar Syrië. Hij sloot zich eerst bij terreurgroep Jabhat al-Nusra aan en maakte dan de overstap naar Islamitische Staat. Hij raakte in 2015 zwaargewond bij een bombardement en hield er een stoma aan over. Nouamane zit momenteel in een Syrische gevangenis, waar hij in 2019 nog door journalisten werd geïnterviewd. Hij zei toen dat hij spijt had en terug naar België wilde komen. Het gerecht ontnam hem vorig jaar echter de Belgische nationaliteit.

Over zijn deelname aan de activiteiten van een terreurgroep had zijn advocaat geen betwisting gevoerd. De rechtbank veroordeelde Nouamane vrijdag tot vijf jaar cel, wat de bevestiging is van de straf die hij op het grote Sharia4Belgium-proces had gekregen. Ook zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Hij kreeg in 2018 ook al eens vijf jaar cel bij verstek, omdat hij in een audioboodschap gedreigd had met aanslagen in ons land.