Vakbondsactie veroorzaakt hinder aan sluizen in Antwerpse haven

Futsal Rode Duivels WK-match tegen Oostenrijk was honderdste interland voor Ahmed Sababti: “Het werk is nog niet af”

Bijna twintig jaar maakt Ahmed Sababti deel uit van de Rode Duivels Futsal. Op zijn zevenendertigste is hij nog altijd kapitein. Dit weekend speelde hij in Oostenrijk zijn honderdste interland. Een groot feest zat er niet meteen in voor de Antwerpenaar, want dinsdag staat hij tegen Georgië opnieuw voor een belangrijke WK-kwalificatiematch.