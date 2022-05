Vakbonden misnoegd aan Astridplein: “We staken net om jan met de pet te helpen”

AntwerpenEen resem verschillende vakbonden, één gezamenlijk doel. Aan het Astridplein troepten zo’n tweehonderd mensen op deze nationale stakingsdag samen om het overheidsbeleid te hekelen. Ze eisen meer investeringen in werkkrachten en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden in de ambtenarij: “Er bestaan geen mirakeloplossingen, maar genoeg is genoeg.”

De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) had zijn handen vol vandaag. Secretarissen van de subsectoren onderwijs, overheidsdiensten, spoor en tram-bus-metro kregen elks de kans om een woordje te doen. De stemmen riepen unisono voor extra middelen, betere loonvoorwaarden door de afgezwakte koopkracht en loonopslag: “Sommige sectoren zagen al meer dan tien jaar geen loonopslag, de pensioenen zijn naar beneden gehaald en er is een vreselijk personeelstekort door de vlucht naar de privésector”, zegt Uwe Rocchus, provinciaal algemeen secretaris van ACOD Antwerpen. “Iemand die vandaag als ambtenaar start, heeft minder pensioen dan iemand die al ambtenaar is. We leggen vandaag het land stil om net jan met de pet van een betere dienstverlening te kunnen voorzien.”

Koploper

Lars Van Santvoort, vakbondssecretaris voor de onderwijstak, stond zelf 20 jaar in het onderwijs: “We hebben nood aan extra handen. Dat probleem bestaat al langer dan vandaag, maar de coronacrisis heeft er nog harder ingehakt. Een onafhankelijk tijdsonderzoek bij 10.000 leerkrachten heeft aangetoond dat leerkrachten vandaag 44-urenweken draaien. Ze moeten dubbele klassen staan of extra les geven. Waarom maakt Weyts (Ben Weyts, minister van Onderwijs, red.) er geen prioriteit van om mensen naar het onderwijs aan te trekken? Ooit was België koploper, nu bengelen we er ergens tussenin.”

Uwe Rocchus, provinciaal algemeen secretaris van ACOD Antwerpen.

Investeren in meer mensen en middelen, is de boodschap dus, maar ook de verminderde koopkracht speelt volgens algemeen secretaris Nancy Libert de sector parten: “Ik hoorde van een mama die zelf leerkracht is dat ze de studies van haar dochter niet meer kan betalen, of dat leerkrachten zelf boterhammen met choco mee naar school nemen om de kinderen te voeden. Waar gaan we in dit land naartoe? Ze zeggen altijd ‘het onderwijs zal het wel oplossen’. Er bestaan geen mirakeloplossingen, maar genoeg is genoeg.”

Ook het openbaar vervoer eist meer personeel en investeringen voor de veiligheid van zijn personeel. Ramses Noffels van ACOD Spoor: “We hebben vijftien jaar niets anders gekend dan besparingen. Toen ik hier even lang geleden begon, werkten er 36.000 mensen bij de spoorwegen, nu is dat 28.000. Toch blijven we een onmisbare dienst, en dat is niet meer haalbaar met deze hoge werkdruk.”

Op 20 juni vindt er opnieuw een nationale betoging plaats in Brussel.

© Tessa Kraan

Lars Van Santvoort, ACOD Onderwijs.