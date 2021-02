Vader Wilfried eert vermoorde dochter Eleanore met doedelzakmuziek voor Antwerps justitiepaleis: “Dit is voor alle vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld”

Antwerpen Liefkens­hoek­tun­nel vanmiddag kort versperd door aanrijding tussen vrachtwa­gens

19:40 Door een aanrijding van twee vrachtwagens was de Liefkenshoektunnel vanmiddag een tijdlang volkomen versperd. Eén vrachtwagenchauffeur zat door het ongeval gekneld in zijn cabine, maar kon zichzelf bevrijden met wat hulp van de brandweer. Niemand raakte zwaargewond, maar de verkeershinder was bijzonder groot.