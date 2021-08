Vader riskeert 12 jaar cel voor misbruik van vier kinderen, moeder 6 maanden voor schuldig verzuim

Het misbruik was in de zomer van 2020 aan het licht gekomen, toen de kinderen op vakantie waren bij hun grootmoeder in Polen. Zij had de moeder ingelicht en die was op 22 oktober naar de politie gestapt. De drie zonen van 16, 14 en 9 jaar en de twee dochters van 13 en 11 jaar werden audiovisueel verhoord.

Slaappil

De zoon van 14 verklaarde dat hij werd aangerand en verkracht. Het begon toen hij 11 à 12 jaar oud was en de eerste keer moest hij van zijn vader een slaappil innemen. Het misbruik gebeurde daarna tweewekelijks. De jongste zoon zei dat hij betast werd aan het geslachtsdeel, de meisjes vertelden bepoteld te zijn aan de borsten en vagina. Met de oudste zoon was niets gebeurd. De kinderen vertelden de politie ook dat hun vader hen met een broeksriem sloeg en dat ze allemaal schrik van hem hadden.

Bij een huiszoeking in de woning en op zijn werk werden gsm’s, een laptop en een harde schijf in beslag genomen. Er werd overal kinderporno op aangetroffen, die ook met andere personen werd uitgewisseld.

Broeksriem

De veertiger ontkende het seksueel misbruik en zei dat zijn vrouw of haar familie de kinderen had opgestookt. Hij wist ook niets van de aangetroffen kinderporno: hij beweerde dat de toestellen niet van hem waren of dat anderen er gebruik van hadden gemaakt. Het enige dat hij toegaf waren de slagen met de broeksriem, maar daar zag hij het kwaad niet van in, want hij had vroeger ook van de riem gekregen.

De moeder zou al twee jaar voor haar aangifte door een van haar dochters zijn ingelicht over het misbruik. Ze had haar man gevraagd om ermee te stoppen, maar hij had daar geen oren naar. Pas nadat de grootmoeder aan de alarmbel had getrokken, was ze naar de politie gestapt. Volgens de verdediging was ze daarvoor niet honderd procent zeker geweest. Ze was bovendien bang van haar man en werd zelf ook het slachtoffer van zijn agressie. Haar advocaat pleitte de vrijspraak.

Voor de kinderen werd één euro provisionele schadevergoeding gevraagd en de aanstelling van een deskundige. Zij verblijven bij hun moeder, hun vader is nog altijd aangehouden.

Vonnis op 12 augustus.