UZA opent kamers voor radioactieve straling die tumoren aanvalt

“Het lijkt wel alsof ik meneer zijn persoonlij­ke rechter aan het worden ben”: Radja Nainggolan riskeert een jaar rijverbod

De openbare aanklager eist een jaar rijverbod tegen ex-Rode Duivel Radja Nainggolan. Hij werd in oktober vorig jaar betrapt toen hij aan het Sportpaleis in Antwerpen zonder geldig rijbewijs rondreed. Hij had in de zomer van 2021 al eens een rijverbod gekregen wegens dronken rijden. Nu riskeert hij een rijverbod van een jaar. Dat had voorkomen kunnen worden als hij zijn herstelexamens sneller had afgelegd.