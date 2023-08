Uur file op E17 richting Antwerpen na ongeval ter hoogte van Kennedytunnel: rechterrijstrook versperd

Update Bevrij­dings­tun­nel op A12 richting Antwerpen tijdlang versperd na ongeval met vrachtwa­gens

Op de A12 is woensdagmiddag een ongeval met twee vrachtwagens gebeurd ter hoogte van de Bevrijdingstunnel. Richting Antwerpen was de tunnel ruim anderhalf uur volledig versperd. Niemand raakte gewond, maar het ongeval veroorzaakt wel verkeershinder. Rond 18.30 uur was de tunnel weer vrijgemaakt en kon het verkeer normaliseren.