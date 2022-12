Uur file op Antwerpse Ring richting Gent door ongeval ter hoogte van Antwerpen-West: linker- en rechterrijstrook versperd

Zoersel/Antwerpen Dankzij Zoerselse dokwerker dragen havenarbei­ders in Gambia veilig­heids­kle­dij... van ‘Port of Antwerp’

Havenarbeiders in Gambia in een plunje van ‘Port of Antwerp’. Het is een bijzonder zicht, al zijn de Gambianen door de veiligheidskledij wel een pak beter beschermd tijdens het werk. En dat hebben ze te danken aan dokwerker Walter Peeters (59) uit Zoersel.

