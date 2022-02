Uur file op Antwerpse Ring door geslipte vrachtwagen

Antwerpen/Wommelgem Organisa­tor van seksfeestjes met prostitu­ees veroor­deeld

Het onderzoek ging in 2019 van start met politionele info dat een Roemeens netwerk meisjes tussen 18 en 20 jaar naar Duitsland bracht om ze tewerk te stellen in de prostitutie. Via beklaagde Patrick N. waren ze ook werkzaam in België en Nederland. Tussen mei 2018 en september 2019 had hij verschillende advertenties op de sekssite Redlights geplaatst voor ‘bare’ dates of gangbangs, afspraakjes of groepseks zonder gebruik van condooms, waardoor hij de gezondheid van de meisjes in gevaar bracht.

