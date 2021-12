Uroloog Bo Coolsaet (82) moet naar gevangenis: cassatie verwerpt beroep tegen veroordeling tot vier jaar cel

Mechelen/Antwerpen Mechelaar Jules Willems (97) overleefde concentra­tie­kamp en na­zi-fa­briek dankzij accordeon: “Toen ik op mijn verjaardag de Brabançon­ne speelde, sloegen de Duitsers me het ziekenhuis in”

Auteurs of regisseurs die nog naar een inspiratiebron of straf verhaal zoeken, moeten eens gaan aankloppen bij Mechelaar Jules Willems (97). Op zijn 19de belandde hij met zijn accordeon in een concentratiekamp, waar hij uiteindelijk het muzikale hart van de Nazi’s veroverde. Jules wist met zijn talent en een grote dosis lef de oorlog te overleven en zou later zijn muziekkennis doorgeven aan niemand minder dan Milow. Nu vertelt hij zijn verhaal.

20 december