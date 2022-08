UPDATE: Opnieuw gewapend commando opgepakt in auto: drie jonge mannen en twee vrouwen voorgeleid bij onderzoeksrechter

Tweede arrestatie deze week

De arrestatie is al de tweede deze week in zijn soort en de zoveelste in een lange reeks (al dan niet verijdelde) aanslagen die Antwerpen sinds enkele maanden teisteren. Dinsdagochtend werden er al vier Nederlandse mannen gearresteerd op de Luitenant Lippenslaan toen ze, volgens hun gps, onderweg waren naar het voormalige eethuis Poke Bowl Place aan de Stenenbrug in Borgerhout. Een pand dat toebehoort aan de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Het viertal had ook ingrediënten bij zich die mogelijk gebruikt hadden kunnen worden voor het maken van brandbommen. Of er een verband is met het gearresteerde vijftal van deze nacht, is voorlopig nog maar de vraag.