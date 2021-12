UPDATE: Noodherstelling aan brug bij Sportpaleis al afgerond en alle rijstroken terug open: fileleed moet nog oplossen

Antwerpen Nieuwe ‘Ver­geet-Ze-Niet’-campagne: Instagram­fil­ter herdenkt slachtof­fers van seksueel geweld

“Julie Van Espen gaf haar leven in de strijd tegen seksueel geweld.” Met die woorden in het achterhoofd lanceert PUNT. vzw vandaag de ‘Vergeet-Ze-Niet’-campagne, waarbij gebruikers van Instagram Julie en alle andere slachtoffers van seksueel geweld kunnen herdenken. Ook organiseert de vzw in het voorjaar van 2022 een benefietconcert. Het geld dat daarbij wordt ingezameld, zal integraal gaan naar drie organisaties die slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen.

