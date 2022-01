Update: Man zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen op E19: rijbaan weer vrij

AntwerpenOp de E19 bij de afrit Edegem is een man zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer liep blijkbaar te voet over de snelweg. Hij verkeert in levensgevaar en is naar het ziekenhuis afgevoerd. Door het ongeval is er in de richting van Brussel maar één rijstrook vrij.