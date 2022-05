Update: Buurt Brederodestraat zonder stroom: helft van getroffen 1.500 gezinnen hebben weer elektriciteit, verkeerslichten buiten gebruik

Antwerpen Workshops van Zaïna (34) laten kleine kunstenaar floreren: "Juridisch advies is er niet enkel voor grote artiesten”

Kunstenaar en jurist: Zaïna De Beer (34) is het allebei, en ze combineert deze twee functies ook in haar eigen bedrijf Alpha Legal Creatives. Haar doel? De creatieve geest ondersteunen, zowel qua juridisch advies als qua branding. Op vrijdag 27 mei organiseert ze een gratis workshop voor creatieve ondernemers en artiesten die meer willen weten over hoe ze hun werk online kunnen beschermen. “Het doel is om de startende creatieveling de kans te geven om te floreren.”

24 mei