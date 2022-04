Universiteitsfonds Antwerpen rondt kaap van vijf miljoen euro aan giften

AntwerpenAl enkele jaren zitten giften aan UAntwerpen in de lift. In 2021 haalde het Universiteitsfonds Antwerpen met bijna 5,5 miljoen euro aan giften een recordbedrag op, meteen een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Met de campagne ‘Geef vandaag om morgen’ schuift UAntwerpen zichzelf prominent als goed doel naar voren. De middelen worden ingezet voor baanbrekend onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

“In tijden waarin middelen voor wetenschappelijk onderzoek steeds schaarser worden, is het vertrouwen van onze donateurs een enorme opsteker”, vertelt Dimitry Beuckelaers, coördinator van het Universiteitsfonds Antwerpen. “De reden voor de mooie stijging zit voornamelijk in de opbouw van een trouwe community van donateurs die steeds meer vruchten begint af te werpen. Zij zorgen voor de nodige zuurstof en middelen voor de Universiteit Antwerpen.”

In 2019 zette Universiteitsfonds Antwerpen de campagne ‘Geef vandaag om morgen’ op, waarmee ze de Universiteit Antwerpen prominent als goed doel naar voren schuift en samen met donateurs aan de oplossingen van morgen bouwt. Mét succes, want het bedrag aan giften aan UAntwerpen rondde voor het eerst de kaap van 5 miljoen euro.

Specifieke doelstellingen

Met het Universiteitsfonds Antwerpen zet UAntwerpen in op haar drie grootste pijlers: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De topics en doelstellingen hebben altijd een sterke maatschappelijke link. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken of projecten rond innovatie in de haven, dierenrechten, letselpreventie bij zware beroepen of specifiek kanker- en luchtkwaliteitsonderzoek, maar het fonds zorgt ook voor het nodige duwtje in de rug van studenten in financiële nood. “Geven aan en ten dienste staan van de samenleving staat altijd centraal binnen het Universiteitsfonds Antwerpen”, aldus Beuckelaers.

“Dat de donaties aan de Universiteit Antwerpen in stijgende lijn zitten, toont aan dat we als universiteit meer dan ooit inzetten op de juiste maatschappelijke en wetenschappelijke topics. Zo maken we ook in bewogen en moeilijke tijden het verschil”, vat Filip Lardon, vicerector Dienstverlening, samen.

Naast giften, kan je UAntwerpen ook in je testament opnemen. Zo kan je als erflater je steentje bijdragen en een specifieke bestemming geven aan je legaat, zoals het uitvoeren van onderzoek in een bepaald onderzoeksdomein of bijdragen aan beurzen voor studenten die minder vermogend zijn. Je kan ook bij leven al een leerstoel of fonds op naam oprichten.