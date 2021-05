Universiteit Antwerpen zet dealende conciërge op straat

Conciërge Wim V.d.P. werkt al zo’n vijf jaar in vast dienstverband voor de Universiteit Antwerpen. Op elke campus heeft de universiteit wel een ‘huisbewaarder’ die in ruil voor kost en inwoon in een appartement of bungalow toezicht houdt. De conciërge staat in voor het openen en afsluiten van de campus. Wim V.d.P. kwam vooral in contact met het technisch personeel. Voor de meeste studenten was hij een onbekend gezicht.

“Nooit iets verdacht gezien”

Op campus Groenenborger reageren de studenten verbaasd op het nieuws. “We kregen via Blackboard een melding van de universiteit dat de conciërge was opgepakt. Nadien las ik het nieuws in de kranten. Het was een verrassing want ik had nog nooit iets gehoord van de drugshandel, ook niet via vrienden of kennissen”, zegt een van hen. “We hebben nooit iets verdacht gezien op de parking of bij de conciërgewoning, maar we kwamen hier ook niet vaak door corona”, vult zijn vriend aan. “Het zou misschien kunnen dat ze de drugs niet aan studenten verkochten? Wij wisten in ieder geval van niks!”