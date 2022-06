Universiteit Antwerpen schorst twee medewerkers na uitspraken over joden en Marokkanen

antwerpen ‘Lange Vingers’ gaat vrijuit voor vervalsen van eigen overlij­dens­at­test, nagemaakt ziekte­brief­je kost hem wél 6 maanden cel

Drugscrimineel ‘Lange Vingers’, officieel Gabriël C. (33), heeft zijn eigen overlijdensattest niet laten vervalsen om zo aan wraakacties uit het drugsmilieu te ontsnappen. Dat is het oordeel van de rechtbank. Wel is hij schuldig aan het vervalsen van een doktersbriefje dat hij indiende bij zijn werkgever Belgian New Fruit Wharf. Hij krijgt 6 maanden celstraf.

28 juni