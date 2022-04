Unieke tentoonstelling over Antwerps kunstenaar Eugeen Van Mieghem en Red Star Line: “Oekraïense joden op de vlucht zijn angstaanjagend actueel”

AntwerpenJoodse landverhuizers in Antwerpen, gevlucht voor pogroms in Oekraïne: de tekeningen van Eugeen Van Mieghem uit het begin van de 20ste eeuw zijn angstaanjagend actueel. Dat én veel meer van zijn hand kun je vanaf 19 april zien in een imposante tentoonstelling in de hoofdzetel van Argenta.

Eugeen Van Mieghem (1875-1930) neemt een unieke plaats in met zijn werk. Geen enkele andere kunstenaar in eender welke Europese havenstad was zo begaan met het harde, zware lot van het gewone volk en de landverhuizers die hoopten op een beter leven in de Verenigde Staten. “Hij tekende als een fotograaf en gaf de mensen in al hun eigenheid weer”, zegt Erwin Joos van het Van Mieghem Museum in Antwerpen.

Om meerdere redenen verdient de grote tentoonstelling over Van Mieghem en de emigranten van de Red Star Line van Investar Fine Arts (dat het kunstpatrimonium van bank- en verzekeringsgroep Argenta beheert) het etiket ‘Niet te missen’. Uit heel België zijn meer dan honderd kunstwerken en objecten bij elkaar gebracht. De aanleiding was een schenking van 18 originele werken door privéverzamelaars en het Van Mieghem Museum aan de New York Historical Society.

Quote De geschonken werken zijn voor de laatste keer in België te zien. In september brengen we ze per schip naar New York. Erwin Joos, Van Mieghem Museum

Erwin Joos: “De geschonken werken zijn voor de laatste keer in België te zien. In september brengen we ze per schip naar New York. De tekeningen – vaak met Joodse figuren – mogen nooit worden verkocht, maar zullen wel rondreizen. We hopen dat de Verenigde Staten het hele verhaal van onze Van Mieghem-collectie nog sterker zullen maken.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Eén van de werken over de landverhuizers die naar New York verhuizen. © Tessa Kraan

Naast de tekeningen verhuizen ook 22 memorabilia van rederij Red Star Line naar New York. Zo zie je op de expo bij Argenta een reisboek van scheepskapitein Samuel Jackson, naast voorwerpen als een reiskoffer, servies uit de eerste en tweede klasse op de schepen, of een telescoop.

Olieverf

Niet bij de schenking, maar wel opvallend is een bronzen sculptuur van het stoomschip Westernland, ontworpen door Antwerps politicus-kunstenaar Joannes Junes. Dat werk is een bruikleen van Investar Fine Arts, dat in totaal 15 werken toont. Blikvangers zijn twee olieverfschilderijen van Van Mieghem. Een zeldzaamheid, want hij had meestal te weinig geld om zich olieverf te kunnen veroorloven, waardoor zijn werk overwegend bestaat uit tekeningen en pastels. Hij verkocht weinig omdat er weinig interesse was in werk dat armoede in beeld bracht. Een turbulente havenstaking in 1907 maakte het nog moeilijker.

Dat Eugeen Van Mieghem zich toch kon ontwikkelen als kunstenaar, had hij mee te danken aan de steun van zijn moeder. Erwin Joos: ‘”Zij verdiende goed geld met haar café ‘Veuve Van Mieghem’ (zo genoemd na de dood van haar man). Eugeen zag vanuit dat café de landverhuizers naar de schepen gaan.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm In de tentoonstelling vullen werk van Van Mieghem en memorabilia elkaar mooi aan in het verhaal. © Tessa Kraan

Elsschot en Ensor

De tentoonstelling geeft een tijdsbeeld. Ook de bekende vrienden van Van Mieghem, zoals schrijver Willem Elsschot en schilder James Ensor, krijgen een plek.

Praktisch

De expo loopt van dinsdag 19 april tot 15 juli 2022, Argenta, Belgiëlei 49, Antwerpen. Toegang is gratis. Individueel bezoek kan op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 16 uur (ook op dinsdag 19 april, 24 mei en 7 juni). Maar je moet wel reserveren via de website. Groepsbezoeken kunnen op aanvraag, Erwin Joos geeft rondleidingen om 16 uur.

Volledig scherm De sculptuur van de SS Westernland, gemaakt door Joannes Junes. © Tessa Kraan

Volledig scherm In totaal worden 18 werken van Van Mieghem aan de New York Historical Society geschonken. © Tessa Kraan