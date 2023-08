Unieke kampeerplekken in de provincie Antwerpen: op deze 7 plekken geniet je van een vakantie dicht bij huis

ANTWERP PRIDE “Dit vieren blíjft nodig, want ik voel me nog steeds niet geaccep­teerd in mijn stad”: Antwerp Pride 2023 is officieel van start gegaan

Na het opstootje met Liliane Saint-Pierre bij de openingsceremonie van Antwerp Pride vorig jaar, kán Antwerp Pride 2023 niet anders openen met diens grootste hit ‘Soldiers Of Love’. Verantwoordelijke is openingsact Quatsch Collective die met stevige beats, power-popsongs én veel theater het meest inclusieve festival van de stad opent in OLT Rivierenhof. De toon is gezet.