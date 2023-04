Unieke Johnny Cash tribute in Stadsschouwburg: “Enige die erkend is door zijn familie”

Rijst van Bosto tot Boni: welke van deze 9 merken is het lekkerst? “Voor amper 1,29 euro heb je de beste”

Wie rijst koopt, grijpt in de supermarkt al snel naar basmatirijst van bekende A-merken. Maar is dat nodig? Hoa Truong en Huibrecht Berends, de eigenaars van de Aziatische BÚN-restaurants in Antwerpen, proeven 9 verschillende (huis)merken basmatirijst en vergelijken de smaak, het aroma én de prijs. “Dit is niet het aroma dat we verwachten van basmatirijst, maar slecht is het zeker niet.”