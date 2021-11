Undercoverzaak roept vragen op bij rechters: “Veel plannen gemaakt maar geen gram coke ingevoerd”

Antwerpen 37 maanden cel voor Tsjechi­sche man die cash en juwelen stal van ouderen in woonzorg­cen­tra en service­flats: “Hij ontnam bejaarden hun meest waardevol­le bezittin­gen.”

In verschillende Europese landen had hij reeds hetzelfde gedaan, maar nu is de 52-jarige Jozef L. ook in België veroordeeld. De Tsjechische man verschafte zich tussen augustus 2019 en januari 2020 toegang tot de woningen van bejaarden in rusthuizen en stal daar onder meer cash geld en juwelen. Het werd zo erg dat de speurders het VTM-programma Faroek inschakelden om hem op te sporen. “Dat L. zich specifiek richtte tot de meest kwetsbare slachtoffers in de samenleving is bijzonder laakbaar.”

24 november