Undercoveragent legt groot drugsnetwerk bloot: leden van negen criminele organisaties krijgen tot vijf jaar cel

Zware vrachtwa­gen zigzagt over wekelijkse markt: truck in beslag genomen, rijbewijs ingetrok­ken

De politie Antwerpen heeft een zware vrachtwagen in beslag genomen die donderdagochtend halsbrekende toeren uithaalde op de markt aan de Ten Eeckhovelei. Toen de politie aankwam, was de trekker-oplegger al verdwenen, maar de marktkramers en bezoekers waren flink geschrokken. Uren later werd de vrachtwagen in Turnhout onderschept.