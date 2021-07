Uitslaande brand in loods aan Antwerpsesteenweg in Burcht: vuur onder controle, ‘watertrein’ ingezet

Antwerpen Ekers gezin met bulldozer uit hotelkamer geëvacu­eerd: “We overnacht­ten in een opvangcen­trum en keren straks naar huis”

15 juli Het gezin van Barbara Mattheyssen (38) en Robby Embrechts (46) uit Ekeren werd vannacht met een bulldozer geëvacueerd uit een hotelkamer in het overstroomde dorp Theux. Na een nacht in een opvangcentrum, kijken ze ernaar uit om naar huis te gaan. “We zijn blij dat we op tijd zijn weggeraakt, want vannacht is het waterpeil nog meer gestegen.”