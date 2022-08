Uitslaande brand in kledingzaak op Vleminckveld: “We zagen de vlammen uitslaan en hoorden een raam kapot springen”

Borgerhout Twee rijstroken versperd na ongeval op Antwerpse Ring richting Gent in Borgerhout

Enkele minuten nadat door een ongeval op de Antwerpse Ring richting Gent in Berchem twee rijstroken versperd geraakten, is nu ook in Borgerhout een ongeval gebeurd. Het ongeval gebeurde eveneens op de Ring richting Gent. Daardoor zijn er twee rijstroken versperd.

11:54