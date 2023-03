UITGETEST. Na vier jaar restauratiewerken kan je kathedraal weer beklimmen: “Ik kan elke keer weer genieten van het uitzicht"

Koningin Mathilde is special guest op ‘Time To Dan­ce’-dansgala in Koningin Elisabeth­zaal

Hoog bezoek in de Koningin Elisabethzaal maandagavond: koningin Mathilde woonde er het dansgala ‘Time to Dance’ bij, in de zaal vernoemd naar haar voorgangster. Het dansgala werd voor de eerste keer georganiseerd door sterdanser Wim Vanlessen.