Uitbater telecomwinkel Turnhoutsebaan waarvan inboedel in beslag werd genomen verkocht telefoonnummers op valse identiteiten

AntwerpenDe uitbater van de telecomwinkel aan de Turnhoutsebaan , waarvan de inboedel gisteren door de politie in beslag werd genomen, was bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) bekend omdat hij zich specialiseerde in de verkoop van nummers op valse identiteit. Dat blijkt uit informatie die onze redactie kon inkijken. De rest van de handelswaar in de winkel diende mogelijk als ‘ window dressing’ . De politie vermoedt dat de uitbater banden had met het drugsmilieu.

Maandagmiddag viel het DIFA-team van de federale politie binnen in de Eurotelekom-winkel, op enkele tientallen meters van de Roma. Die inbeslagname was in december vorig jaar al bevolen, maar werd gisteren pas uitgevoerd. De politie had tijdens een controle in september vorig jaar namelijk talrijke inbreuken vastgesteld, waarop het parket de opdracht gaf om de zaak te verzegelen en de boekhouding in beslag te nemen.

De opdracht tot inbeslagname van de inboedel, die dan in december volgde, gebeurde op basis van vermoedens dat de eigenaar er een ‘illegale omzet' op nahield. Concreet vermoedden de speurders dat hij banden had met het drugsmilieu. Nu blijkt dat de shop bekend was bij de politie omdat de uitbater vooral telefoonnummers verkocht op naam van valse identiteiten. Op dat vlak was hij mogelijk een belangrijke leverancier.

Geen arrestaties

Enkele telefoonnummers die hij had verschaft doken op in diverse drugsdossiers van de FGP. Zijn handel leek zich ook voor het grootste deel op deze nichehandel te richten. De rest van zijn handel en handelswaar waren niet veel meer dan een façade voor wat er zich achter de schermen afspeelde.

Hoewel de politie de volledige inboedel van de winkel confisqueerde, werden er vooralsnog geen arrestaties uitgevoerd. Ook is er niets bekend over het strafrechtelijk verleden van de uitbater. De vorige uitbater, die tot begin 2016 voor de zaak verantwoordelijk was, had wel al een veroordeling op zijn naam.

Het KALI-team is de samenwerking tussen speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en de politiezone Antwerpen. DIFA is daar een onderdeel van en werkt specifiek op het financiële luik. De afkorting DIFA staat voor “Directe en Indirecte Financiële Aanpak”. Het DIFA-team werkt op handelszaken die bindingen hebben met notoire drugsfamilies en handelszaken die diensten aanbieden aan het criminele drugsmilieu in Antwerpen.

