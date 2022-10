Uitbater shishabar overleeft moordpoging door eigen broer, maar mag zaak niet heropenen: “Als ik een bakkerij had, zou het geen probleem zijn”

Antwerpen Ongeval op de Antwerpse Ring richting Gent, net voor de Kennedytun­nel: rechterrij­strook versperd

Er is een verkeersongeval gebeurd op de R1, de Ring rond Antwerpen, ter hoogte van Antwerpen-Centrum. Dat is vlak voor de Kennedytunnel. Richting Gent is de rechterrijstrook versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is het momenteel relatief druk op de Antwerpse Ring. Het verkeer dat de E17 of de E34 op wil, moet over bijna het hele traject rekening houden met file.

