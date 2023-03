Uitbater Dikke Mee krijgt 6 jaar voor drugssmokkel

Eigenaar Mohamed B. van brasserie Dikke Mee in het Nachtegalenpark moet 6 jaar naar de gevangenis voor de invoer van cocaïne. Collega Mohamed A. krijgt 5 jaar. Omar Govers, die als opdrachtgever was aangewezen, komt weg met 3 jaar cel. De bende loodste containers met cocaïne de haven uit.

De bende maakte gebruik van de diensten van een corrupte medewerker bij rederij Hamburg Süd in Rotterdam. De man had eigenlijk geen bevoegdheid voor pincodes maar had weinig moeite om de codes te bemachtigen waarmee de containers konden worden opgehaald.

Excell-bestand

"Op het kantoor van Hamburg Süd stond het excell-bestand met pincodes de hele dag open op de computers. Iedereen kon eraan", zei de openbare aanklager. Enkele Nederlandse drugscriminelen deden een beroep op Mohamed B., Mohamed A. en Omar Govers om de drugscontainers op te halen in Antwerpen. De bende maakte een e-mailadres op naam van een onbestaande transportfirma en trok gewapend met de gestolen pincode naar de containerterminal aan kaai 1700.

Niet altijd bewijs

Volgens de procureur heeft de bende zo minstens 6 containers met cocaïne opgehaald. De douane onderschepte één ervan. Daarin zat 471 kilogram cocaïne. De procureur vorderde straffen tot 8 jaar.

De rechtbank oordeelde donderdagmorgen dat niet voor alle zes uithalingen voldoende bewijs was, en dus werden de bendeleden voor bepaalde gevallen vrijgesproken. Het verdict was uiteindelijk nog stevig. Kopstuk Mohamed B. van brasserie Dikke Mee is veroordeeld tot 6 jaar cel, zijn handlanger Mohamed A., bijgenaamd 'Debana', uit Borgerhout tot 5 jaar.

Vrijspraak gevraagd

B. die afwezig bleef op het proces, had de vrijspraak gevraagd. Volgens zijn advocaat hield de man zich enkel bezig met brasserie Dikke Mee waar zijn broer als kok werkte. De brasserie heeft net voor de start van het proces de boeken neergelegd.

Mohamed A. kwam wel naar zijn proces en vroeg eveneens de vrijspraak. Hij was vroeger wel eens veroordeeld in drugszaken maar had volledig gebroken met het milieu, voerde de verdediging aan. De rechter was niet overtuigd en legde de man toch 5 jaar cel op. Omar Govers die aanvankelijk door Mohamed B. als opdrachtgever van uithalingen was aangewezen, is veroordeeld tot drie jaar cel. B. heeft zijn verklaring na een confrontatie ingetrokken. Voor Govers komt er drie jaar celstraf bij op zijn strafblad. Daar stonden al veroordelingen op tot vijf jaar cel voor het dealen van cocaïne en 9 maanden voor slagen en verwondingen. De Nederlandse betrokkenen kregen straffen van 4 tot 6 jaar.

Volledig scherm Het restaurant Dikke Mee werd deze zomer overgenomen door Mohamed B. en ging net voor de start van het proces failliet. © rv

Volledig scherm De veroordeelde Omar Govers is nog op de vlucht. © rv