UAntwerpen ziet aantal studenten toenemen, richtingen ‘Social Economic Sciences’ en chemie zijn sterkste stijgers

Antwerpen KMSKA haalt voorpagina The New York Times: “Een van de meest prestigieu­ze en belangrij­ke musea van België”

De opening van het vernieuwde Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) nu zaterdag is ook de wereldpers niet ontgaan. De prestigieuze Amerikaanse krant The New York Times plaatste vandaag een artikel over het KMSKA op de voorpagina van zijn internationale editie.

14:34