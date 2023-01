UAntwerpen vernoemt historische aula naar vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba

AntwerpenPatrice Lumumba krijgt een aula op Campus Middelheim van de Universiteit Antwerpen, in het gebouw waar vroeger de Koloniale Hogeschool was gevestigd. Precies 62 jaar geleden werd de eerste premier van het onafhankelijke Congo vermoord. “Dit is een eerbetoon om het koloniale erfgoed en de wandaden bespreekbaar te maken”, aldus rector Herman Van Goethem.

Het historische houten leslokaal in het hoofdgebouw van Campus Middelheim krijgt binnenkort de naam Aula Patrice Lumumba. Volgens rector Herman Van Goethem - die ook historicus is - wil de unief met de naamsverandering bijdragen aan een inclusieve wereld. “Net zoals in de brede maatschappij leeft het debat over dekolonisering ook op onze universiteit. De erfenis van het Belgische koloniale verleden is nog altijd voelbaar.”

Campus Middelheim heeft een directe link met het koloniale verleden. Het hoofdgebouw was tot 1962 de Koloniale Hogeschool waar Belgische mannen werden opgeleid om de kolonies te gaan besturen. Het bijgebouw is een replica van de toenmalige koloniale woning van de Belgische gouverneur in Kinshasa.

Patrice Lumumba was in 1960 de eerste premier van het onafhankelijke Congo en stelde in die functie de uitbuitingen en het geweld tijdens de koloniale overheersing aan de kaak. Op 17 januari 1961 werd Lumumba vermoord. Van Goethem: “Dat gebeurde in samenwerking met Belgen en met medeweten van de Belgische overheid. In de decennia na zijn dood groeide Lumumba uit tot een belangrijk symbool voor emancipatie, respect, gelijkwaardigheid en mensenrechten.”

Volledig scherm Het historische houten leslokaal wordt omgedoopt tot Aula Patrice Lumumba © UAntwerpen

Volledig scherm Patrice Lumumba in 1960. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.