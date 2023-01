UAntwerpen verbiedt personeel om te vliegen bij een treinreistijd van minder dan 8 uur

Hamburg, München, Marseille, Manchester, Bazel of Zürich… het zijn maar een paar steden waar medewerkers van de Universiteit Antwerpen voortaan niet meer met het vliegtuig zullen heenreizen in het kader van hun werk. Om onnodige vliegreizen te ontraden, besliste het Bestuurscollege van de universiteit dat vliegen niet meer is toegestaan naar bestemmingen die vanuit het station Antwerpen-Centraal op minder dan acht uur met de trein bereikbaar zijn, op voorwaarde dat de reiziger tijdens de reis niet ergens moet overnachten.

Ook voor een treinreistijd tot 10 uur, zoals naar Nice of Barcelona, raadt de universiteit aan om de trein te nemen, al is dat niet verplicht. Een vliegreis belast het milieu volgens wetenschappers zeven tot elf keer zoveel als dezelfde reis per trein. Het verschil is het grootst op een korte reisafstand (minder dan 700 kilometer).

Online als het kan

“De Universiteit Antwerpen zet al jaren in op duurzaamheid”, zegt rector Herman Van Goethem. “De beslissing om vliegen voor kortere reizen te verbieden is een belangrijke volgende stap. We raden onze medewerkers aan om congressen of lezingen online bij te wonen. Maar natuurlijk blijven persoonlijke contacten belangrijk en dus heeft het fysiek aanwezig zijn vaak een meerwaarde. Soms is het ook noodzakelijk. Maar voortaan reizen we dus naar heel wat Europese steden met de trein.”

Voor heel wat medewerkers betekent de beslissing dat ze een switch zullen moeten maken, maar prof. Els Laenens, hoofddocent aan het Departement Informatica, is al langer een believer. In 2019 reisde ze naar het Deense Velje met de trein. “Ik was dertien uur onderweg, maar dat voelde niet als verloren tijd. Meestal had ik een grote tafel voor mij alleen. Zo kon ik prima werken. Het moeilijkste was eigenlijk vooraf: het was een hele puzzel om die treinreis zelf samen te stellen en te boeken.”

Stedenlijst

UAntwerpen werkt voortaan met één vast reisagentschap. Zij helpen mee om de treinreis uit te stippelen. De universiteit werkte alvast een handige stedenlijst uit. Zo kunnen wetenschappers en andere medewerkers per stad meteen de reistijd per trein vanuit Antwerpen-Centraal zien.

