UAntwerpen richt kenniscentrum voor ethiek rond AI op

Berchemse Lodewijk Van Bercken­laan krijgt buurtfiet­sen­stal­ling

In de Lodewijk Van Berckenlaan in Berchem is donderdag een nieuwe buurtfietsenstalling geopend, goed voor 45 extra plaatsen. Dat brengt het huidige totaal op 1.566 overdekte fietsstaanplaatsen voor buurtbewoners, verspreid over Antwerpen.