UAntwerpen reikt eredoctoraat uit aan Pakistaanse activiste

Elk jaar reikt de Universiteit Antwerpen eredoctoraten uit aan wetenschappers en verdienstelijke mensen uit binnen- of buitenland. Op 28, 29 en 30 maart zakken vijf topwetenschappers af naar Antwerpen om er een eredoctoraat in ontvangst te nemen. Daaronder ook Roshaneh Zafar, een Pakistaanse ontwikkelingsactiviste.

“Het uitreiken van een eredoctoraat biedt onze eigen professoren in de eerste plaats de kans om uiterst bekwame vakgenoten te eren”, vertelt UAntwerpen-rector Herman Van Goethem. “Maar het is absoluut ook een goede zaak voor onze studenten, en bij uitbreiding de alumni: alle eredoctors geven een masterclass over hun expertise. Op die manier kan een breed publiek in contact komen met topwetenschappers uit de hele wereld.”

De eredoctoraten worden uitgereikt op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 maart. Vier buitenlandse onderzoekers ontvangen een eredoctoraat voor wetenschappelijke verdiensten, één laureate krijgt een eredoctoraat voor algemene verdiensten. Dat gaat naar Roshaneh Zafar, een Pakistaanse ontwikkelingsactiviste die bekend staat voor haar financieel empowerment voor vrouwen. In 1996 was Zafar de eerste die een microfinancieringsorganisatie op poten zette in Pakistan: de Kashf Foundation. Daarmee hielp ze duizenden families in nood uit financiële moeilijkheden.

Middeleeuwen in onze maatschappij

De Faculteit Ontwerpwetenschappen draagt prof. dr. Luca Bertolini voor als eredoctor. Professor Bertolini is het meest bekend voor zijn werk over Transit Oriented Development. Dat houdt in dat stedelijke ontwikkeling geconcentreerd wordt rond openbaarvervoerknooppunten. De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie draagt prof. dr. Shaker A. Zahra van de Carlson School of Management, University of Minnesota, voor als eredoctor. Prof. Shaker speelde een pioniersrol in de wetenschap achter ondernemerschap.

De Faculteit Wetenschappen schuift prof. dr. Luis Liz-Marzán van het Basque Center for Cooperative Research in Biomaterials in San Sebastian en van de Universiteit Vigo naar voor. Prof. Liz-Marzán wordt wereldwijd erkend als expert wat de toepassing van colloïdale nanodeeltjes voor nanoplasmonics betreft. De uitverkorene van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is prof. dr. Daniel Lord Smail van het Department of History aan de Harvard University. In zijn carrière ging hij steeds op zoek naar het belang van de middeleeuwen voor onze maatschappij vandaag.

