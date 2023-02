UAntwerpen organiseert tijdens krokusvakantie openlesdagen voor studiekiezers

Als laatstejaarsstudent in het middelbaar komen er heel wat vragen op je af: hoe groot is een aula en is dat anders dan een klaslokaal? Welke richting spreekt mij het meest aan? Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk? Allemaal vragen waar de Universiteit Antwerpen op antwoordt tijdens de openlesdagen. Studiekiezers leren het leven aan de universiteit kennen zoals het is. Je kan namelijk meelooplessen volgen, praten met studenten en proffen, proeflessen bijwonen en nog zoveel meer.