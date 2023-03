UAntwerpen onderzoekt zadelklachten bij vrouwelijke fietsers

“Ik verwacht minstens vier jobaanbie­din­gen in mijn mailbox”: deze 8 leerlingen studeren voor dakwerker, een met uitsterven bedreigd beroep

Momenteel volgen in Vlaanderen nog amper 25 leerlingen de richting dakdekker of dakwerker. Acht daarvan vind je aan het werk in het bouwatelier van de technische school Don Bosco in Hoboken. Wij gingen langs en zagen gemotiveerde jongemannen, gefrustreerde opleiders en een gapend potentieel: “Ik zie niet in waarom dit geen vrouwenberoep kan zijn. Een dak leggen is zoals een kunstwerk maken.”