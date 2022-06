UAntwerpen maakt podcast over festivals én studiekeuze

Vanaf 30 juni verschijnt tweewekelijks een aflevering van de podcastreeks Wijzer. Per aflevering laten twee professoren of onderzoekers van UAntwerpen hun licht schijnen op bepaalde aspecten van dé zomeractiviteit bij uitstek: festivals.

Zo hebben socioloog Walter Weyns en experte cultuurmanagement Annick Schramme het in de eerste aflevering over Rock Werchter en het belang van een uitlaatklep voor de bezoekers en werk voor muzikanten. In de daaropvolgende afleveringen komen onder meer het meten van de menigte op de Gentse Feesten aan bod. Theaterwetenschapper Benjamin Verhoeven komt dan weer vertellen over de creatie van magie op Tomorrowland. In totaal gaat het om vijf afleveringen. Die worden telkens gelanceerd in de aanloop naar een festival.