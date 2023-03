UAntwerpen en Grootouders voor het Klimaat houden symposium over burgerlijke ongehoorzaamheid

Is burgerlijke ongehoorzaamheid onvermijdelijk de volgende stap in het klimaatactivisme? Kunnen organisaties zoals Grootouders voor het Klimaat wel aansluiten bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid? Onder welke voorwaarden? Hoe verhoudt burgerlijke ongehoorzaamheid zich tot meer traditionele actiemiddelen?

Op 24 maart gaan een aantal denkers op zoek naar antwoorden tijdens een colloquium, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en Grootouders voor het Klimaat. In zijn keynotelezing zal Kees Schuyt (socioloog en jurist, emeritus hoogleraar in Leiden en Amsterdam) spreken over doeltreffende maar geoorloofde manieren om vreedzaam te demonstreren. Socioloog Walter Weyns (UAntwerpen) werpt een blik op het werk van de Amerikaanse essayist Henry David Thoreau. En jurist Eric Lancksweerdt (UHasselt en UGent) stelt scherp op de juridische aspecten van burgerlijke ongehoorzaamheid, terwijl Maïté de Haan (UAntwerpen) door een filosofische bril naar ‘(Un)civil disobedience en klimaatactie’ kijkt.