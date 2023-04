Raf Meukens en Cappellen zien na emotioneel weekeinde duel met Lille in extremis uitgesteld: “Vanaf nu spelen we elke week voor Jack”

Net zoals de heenmatch in Kapellen werd ook de terugwedstrijd in Poederlee tussen Lille United en Cappellen uitgesteld. Het enige verschil was dat men bij Lille de verplaatsing in december niet hoefde te maken terwijl de scheidsrechter zaterdagavond pas een uur voor de wedstrijd besloot om het duel te annuleren. Geen voetbal dus, maar wat is het ook relatief. Het ongemak van het afgelaste duel, hoe last minute ook, valt in het niets bij het zware verlies van de 11-jarige Jack waarmee zijn familie, vriendjes en Cappellen FC donderdag werden geconfronteerd.