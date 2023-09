Tweedehandswinkel in Antwerpse studentenbuurt moet sluikstort tijdens kotwissels tegengaan

Independer Fiets of moto gepikt uit je garage of tuinhuis: gedekt door je verzeke­ring, op deze cruciale voorwaarde

We schreven het reeds eerder: hoewel een diefstal- of inbraakverzekering niet verplicht is, is het eigenlijk wel een absolute must. Deze extra waarborg in je brandverzekering of verzekering huurdersaansprakelijkheid dekt namelijk je spullen als ze bij een inbraak gestolen worden. Maar geldt dat ook voor een tweewieler (fiets, step, moto)? Independer.be checkt het voor je.