Tweede lichaam geborgen na instorting school in opbouw in Antwerpen, brandweer zoekt nog steeds naar vier vermisten

AntwerpenIn de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is vrijdagnamiddag een deel van een schoolgebouw in opbouw ingestort, ook een stelling aan het gebouw kwam naar beneden. Daarbij zijn zeker twee dodelijk slachtoffers gevallen. De brandweer zoekt nog steeds verder naar vier vermisten, onder meer met reddingshonden. Het zou gaan om arbeiders met de Portugese nationaliteit. Een vrouw van één van de mannen getuigt: “Ik ben door de politie naar het Justitiepaleis geleid om hier op meer nieuws te wachten. Ik weet niet waar hij is, of hoe hij eraan toe is.”

Het getroffen gebouw is een schoolgebouw in opbouw in de Jos Smolderenstraat in de nieuwe wijk Nieuw Zuid, aan het Antwerpse justitiepaleis. De basisschool met sporthal moest tegen het begin van het nieuwe schooljaar, op 1 september, klaar zijn en dus werd er volop aan gewerkt. Vrijdagnamiddag ging het grondig mis, toen plots een groot stuk van het gebouw instortte en ook de stelling die ertegen stond, in elkaar klapte.



Wat er is misgelopen, is nog niet duidelijk. Er zijn nog steeds minstens vier personen vermist. De zoekactie ging de hele nacht door en wordt vandaag verder gezet.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Dodelijk slachtoffer

Er zijn twee doden te betreuren, zo werd bevestigd door de politie. Het duurde uren voor de reddingswerkers de slachtoffers vanonder het puin konden halen, maar vanochtend vroeg werden de twee lichamen dan toch geborgen.

Volgens de brandweer werden verder al een tiental mensen bevrijd vanonder het puin. Negen slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Acht onder hen liepen ernstige verwondingen op, van wie vier mogelijk levensbedreigend. De negende persoon raakte lichtgewond. De gewonden en vermisten zouden in de eerste plaats arbeiders zijn.

Quote Ik ben door de politie naar het Justitiepa­leis geleid om hier op meer nieuws te wachten. Ik weet niet waar mijn man is, of hoe hij eraan toe is

Portugees Carlos Rochas is één van de vermiste personen. Hij woont al een jaar in Antwerpen en werkte voor een onderaannemer die bezig was met de bouw van de school. Zijn vrouw Adriana had gisteren nog altijd geen informatie over zijn toestand: “Ik ben door de politie naar het Justitiepaleis geleid om hier op meer nieuws te wachten. Ik weet niet waar hij is, of hoe hij eraan toe is”, reageert ze aangeslagen. “Mijn neef is hier om me bij te staan. Ik wil gewoon mijn man vastpakken, alsjeblieft.”

Volledig scherm Stofwolken net na de instorting © RV

Instabiel

De reddingsactie is allesbehalve evident, benadrukt de brandweer, omdat de situatie nog steeds erg instabiel is en dus gevaarlijk voor de reddingswerkers. Bij het zoeken naar slachtoffers onder het puin, worden ook reddingshonden ingezet, zo blijkt uit foto’s. De ravage in de buurt is ook groot.

De stabiliteit van het gebouw wordt voortdurend gemonitord. Vanmorgen konden brandweermannen wel al het gebouw betreden.

Volledig scherm De hulpdiensten zetten ook speurhonden in bij de zoektocht naar slachtoffers. © De Roeck

De brandweer vraagt om uit de omgeving weg te blijven, zodat ze de ruimte heeft om te werken. De civiele bescherming hielp alvast met reddingshondenteams en een drone meezoeken naar slachtoffers. Er is ook een aannemer met groot materieel ter plaatse is om brokstukken veilig te kunnen verplaatsen.

Volledig scherm De ravage is enorm. © BSB

Vandaag blijft de brandweer zoeken naar levende slachtoffers. Omwonenden moeten niet geëvacueerd worden, maar er zal wel geluidshinder zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De brandweer zoekt vrijdagavond verder naar slachtoffers. © HLN

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vraagt ook om de hulpdiensten hun werk te laten doen. “Ze zijn volop bezig met een reddingsactie”, zegt hij. “Zij hebben alle ruimte nodig, mijd daarom voorlopig de site.” De burgemeester laat weten dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun naasten zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bracht vrijdagavond een bezoek aan de site en laat via Twitter weten dat ze meeleeft met de betrokken families. “Ik heb alle vertrouwen in het professionalisme en de inzet van de hulpverleningsdiensten. Ik word op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.”

De stad Antwerpen vraagt aan omwonenden om ramen en deuren voorlopig gesloten te houden en binnen te blijven. “Hevige wind kan zorgen voor opwaaiend stof. De hulpdiensten monitoren de situatie in de omgeving.”

Werken

Een ploegbaas van aannemer Democo was aan het werk aan het gebouw op het moment van de instorting. “We waren bezig met het metselen van de gevel toen de stelling opeens wegzakte. Er stonden daar op dat moment 9 werkmannen van mijn ploeg op. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht.”



“In het gebouw was op de vierde en vijfde verdieping een andere ploeg bezig met het uitbreken van een stuk vloer en chape te leggen”, vervolgt hij. “Een deel van het dak is ook naar beneden gekomen. Het zou kunnen dat de metalen steunbalken aan de buitenkant niet stevig genoeg gebouwd waren.”



Veel van de gewonde arbeiders hebben de Portugese nationaliteit, valt op te maken uit verklaringen van de aannemer.

Volledig scherm © BELGA

Michel van den Brande

Stellingbouwer Michel van den Brande laat weten dat een stelling van zijn bedrijf Kontrimo was opgesteld aan het gebouw. Hij beklemtoont dat niet de stelling is ingestort maar wel het gebouw waar die aan was vastgemaakt. Zijn ploeg is niet betrokken bij de ramp. “Ze waren toevallig op een andere werf.”

Volledig scherm Renders van de school op Nieuw-Zuid. © Compagnie O

Volledig scherm Het gebouw na de instorting. © BELGA

Grote knal

Evie Vergauwen woont vlak bij het gebouw op Nieuw Zuid en was getuige van de instorting. “De school gaat in september openen, dus de werkmannen waren hier dag en nacht aan het werken. Er klonk lawaai en plots stortte de stelling als dominosteentjes in elkaar. Nadien ook een deel van het gebouw. Er was een grote stofwolk te zien. Gelukkig is dit niet op een zaterdag gebeurd, want dan spelen er veel kinderen”, zegt ze.

Andere getuigen spreken van een enorme knal. “Het was net alsof een vliegtuig neerstortte”, zo vertelt een buurtbewoner die in de buurt was toen een deel van een school in aanbouw instortte. “Iedereen begon te rennen. Ik wist meteen dat het ernstig was.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Een school in opbouw stortte vrijdagmiddag in. © Marc De Roeck

Volledig scherm Reddingswerkers proberen nog vermisten te lokaliseren en onder het puin vandaan te halen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Reddingswerkers proberen nog vermisten te lokaliseren en onder het puin vandaan te halen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Reddingswerkers proberen nog vermisten te lokaliseren en onder het puin vandaan te halen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Reddingswerkers proberen nog vermisten te lokaliseren en onder het puin vandaan te halen. © Marc De Roeck

Volledig scherm © JAA