Tweede editie van Klimaatfestival komt naar Het Bos: “De urgentie van klimaatproblematiek werd deze zomer weer pijnlijk duidelijk”

Tijdens de eerste editie van het Klimaatfestival - die plaatsvond in 2020 - waren er voor bezoekers onder andere films over klimaatactivisme en klimaatmigratie, een fototentoonstelling over welke sporen we als mensen in het landschap achterlaten tot workshops over textielverwerking. “Klimaatverandering is de wereld nog niet uit: de zomer van 2022 werd weer getekend door droogte en bosbranden in Europa en ver daarbuiten, stukken land werden vernietigd en de voedselproductie kwam in gedrang. De urgentie van de klimaatproblematiek werd zo weer pijnlijk duidelijk”, aldus Maïté de Haan van Troebel.

Chaos

Van 12 tot 16 oktober gaat men op het Klimaatfestival aan de slag met die urgentie. Ook tijdens de tweede editie kiezen de organisatoren bewust voor een cultureel-filosofisch perspectief. “De klimaatcrisis is niet enkel een wetenschappelijke of technologische crisis, maar ook een culturele en sociale crisis. Het gaat over hoe we ons gedragen en over hoe we ons verhouden tot andere mensen en de wereld. Dat zijn bij uitstek filosofische vragen die een plaats moeten krijgen in het klimaatdebat. Wij bieden een platform voor zulke vragen”, zegt de Haan.

Dit jaar draait het festival rond ‘chaos’. “De klimaatcrisis zorgt immers voor chaos en verwarring, grote veranderingen volgen elkaar snel op. Maar we willen ook een positieve gedachte in de verf zetten: chaos als voedingsbodem voor verandering, de mogelijkheid om het anders en beter te gaan doen”, vertelt Julia Alegre Mouslim van Troebel.

Klimaatmarkt

Op het programma? Een eco-expo, films, panelgesprekken, workshops, concerten en performances. Het festival toont werk van jonge makers tot gevestigde kunstenaars en nodigt tientallen experts uit om te reflecteren over de klimaatcrisis. Op zondag is er een grote klimaatmarkt met groene ondernemers en organisaties. De recente klimaatrechtszaken die in België en Nederland gevoerd worden, de link tussen gender en klimaat, groene economie en nog veel andere thema’s komen aan bod.

“Iedereen is welkom. We richten ons op een zo breed mogelijk publiek, de activiteiten zijn voor mensen met of zonder voorkennis over de klimaatcrisis. Iedereen die interesse heeft om met anderen te ontdekken en in dialoog te gaan, is welkom", aldus Alegre Mouslim.

Klimaatfestival Antwerpen vindt plaats in Het Bos van 12 tot 16 oktober. Alle activiteiten zijn gratis, een ticket reserveren kan op de website www.klimaatfestivalantwerpen.be

