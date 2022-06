Tweede aanslag in een maand in Borgerhout: schutter lost vijf schoten op woning

Antwerpen Renovatie lift Linkeroe­ver nadert eindmeet

Op 10 januari begon het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige renovatie van de liften van de Sint-Annatunnel in Antwerpen. Op maandag 11 juli, na zes maanden werken, wordt de lift op linkeroever opnieuw in dienst genomen. De komende zes maanden is de lift op rechteroever aan de beurt. Beide liften zouden opnieuw in gebruik moeten zijn tegen eind december 2022.

