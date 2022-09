Twee ‘uithalers’ van 16 en 17 jaar oud opgepakt en overgeleverd aan Nederland, parket Antwerpen vraagt dan weer om overlevering van 35-jarige uithaler

De twee jongens van 16 en 17 jaar oud werden enkele weken geleden opgepakt in de haven van Antwerpen. Ze waren er druk in de weer met het inklimmen van containers om daar drugs uit te halen. Ze werden opgepakt en verhoord, maar het dossier verhuist nu naar Nederland. “De twee jonge verdachten zijn ondertussen voorgeleid bij de rechter-commissaris”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse politie. “Ze zijn vrijgelaten onder strenge voorwaarden in afwachting van hun proces. Ze zullen in Nederland berecht worden voor de feiten die ze in België hebben gepleegd.” Omgekeerd heeft de Nederlandse politie op vraag van de Belgische speurders deze week een 35-jarige Rotterdammer aangehouden. Ook die man wordt verdacht van het uithalen van drugs in de Antwerpse haven. Tijdens huiszoekingen – waarbij ook de Belgische politie aanwezig was - in Rotterdam en Bergschenhoek werd 130.000 euro cash in beslag genomen. Het gerecht in België vraagt nu om de man over te leveren.