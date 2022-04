Twee schitterende werken komen ‘thuis’ in Rubenshuis: landschap van Bril én antiek beeld dat ooit in collectie Rubens zat

Het museum staat voor enkele heel belangrijke jaren. In afwachting van een grondige facelift die in 2023 start is de collectie uitgebreid mede dankzij de steun van de Vrienden van Het Rubenshuis met twee spraakmakende kunstwerken uitgebreid. Allebei hebben ze een historische verwantschap met de collectie of het Rubenshuis zélf.

Fan van Bril

Laten we beginnen met het schilderij ‘Berglandschap met saters en geiten bij een waterval’. Antwerps landschapsschilder Paul Bril maakte het topwerk tussen 1616 en 1619. Hij zal niet lang daarna naar Rome vertrekken. Bril schildert er fresco’s in opdracht van pausen en kardinalen, naast kleinere landschappen op koper, paneel en doek. Rubens ontmoet Bril in de Italiaanse hoofdstad. Hij bewondert zijn kunst en bewerkt zelfs een van zijn landschappen.

Bril overlijdt in 1626 in de eeuwige stad. Twee jaar later wordt dit werk weergegeven op ‘De kunstkamer van Cornelis van der Geest’. Het schilderij geldt als een van de pronkstukken van het Rubenshuis en werd recent gerestaureerd. Het geeft je een inkijk in de kunstwereld van de 17de eeuw. Voor het eerst in vier eeuwen zijn de twee imposante werken herenigd. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het tweede-eeuwse marmeren beeld dat Rubens acht jaar lang in zijn bezit had en nu terugkeert naar het Rubenshuis. © RV

Tweede eeuw

En dan is er de sculptuur ‘Trapezophoros’, een luxueus gebeeldhouwde steun voor een wandconsole of tafel. Her antiek marmeren beeld dateert van de tweede eeuw en komt uit Griekenland of Klein-Azië (het westelijke deel van het huidige Turkije). Het jongetje verbeeldt met zijn fakkel en korf met bloemen en vruchten het licht en de bloei van de lente. Tussen 1618 en 1626 zat het beeld in Rubens’ collectie. Hij had het gekocht van een Britse verzamelaar. De figuur inspireerde hem ook om bijvoorbeeld staande Christuskinderen te schilderen.

De twee aanwinsten die er kwamen dankzij de genereuze steun van de Vrienden van het Rubenshuis zijn een eerbetoon aan voormalig directeur Ben van Beneden. Die ging afgelopen herfst met pensioen. Hij leidde het Rubenshuis elf jaar lang.

De nieuwe topwerken kun je bewonderen vanaf dinsdag 5 april.

LEES OOK: Bert Watteeuw wordt directeur Rubenshuis

Volledig scherm De spectaculaire kunstkamer van specerijenhandelaar Cornelis van der Geest die Willem van Haecht vereeuwigde in 1628. Midden achteraan de mensen op de voorgrond herken je het schilderij van Paul Bril. © RV

Volledig scherm Ben van Beneden. © RV