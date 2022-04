Twee rijstroken versperd op E19 ter hoogte van Wilrijk

Antwerpen Onbekende schrijft ‘Slava Russia’ op afraste­rings­hek van bouwsite nooddorp Oekraïne vluchtelin­gen: “Wie haat probeert op te poken tegen oorlogs­slacht­of­fers, heeft in deze stad geen plaats.”

Op een van de afrasteringshekken bij de bouwsite van het nooddorp voor Oekraïnse vluchtelingen op Linkeroever heeft een onbekende de tekst ‘Slava Russia’ (glorie aan Rusland) geschreven. De tekst is vanzelfsprekend een variant van de slogan ‘Slava Ukraini’, die door de Oekraïnse soldaten en hun sympathisanten gebruikt wordt in de aanslepende oorlog met Rusland. Volgens burgemeester De Wever is de kreet niets minder dan pro-Poetin propaganda. “Hoe laag kan je vallen?”

5 april