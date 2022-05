Twee rijstroken versperd door ongeval op de R1

Boom Tomorrow­land maakt zich nog niet ongerust over needle spiking: "Maar we houden het wel in de gaten”

De voorbije weken zijn er steeds meer meldingen van ‘needle spiking’ op festivals, voetbalwedstrijden en optochten. Met de zomer in aantocht, zijn heel wat festivalgangers ongerust over het nieuwe fenomeen. Tomorrowland treft voorlopig nog geen extra maatregelen, maar zegt wel in gesprek te gaan met de verschillende instanties.

26 mei